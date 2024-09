Maltempo Ancona, il sindaco chiede lo stato di emergenza

ANCONA, 20 SET - "I danni di questa ondata di maltempo verranno quantificati, ma non basterà il Fondo di riserva del comune, 200mila euro che mettiamo subito a disposizione, per far fronte ai danni provocati. Per questo chiederemo alla Regione di avanzare la richiesta al governo dello stato di emergenza per il comune di Ancona". E' quanto ha annunciato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che stamani ha fatto un sopralluogo nelle zone più colpite. "Abbiamo bisogno della dichiarazione per dare certezze a famiglie e imprese - quelle della zona dell'Aspio -, per i danni che hanno subito, inoltre dobbiamo individuare aeree di stoccaggio per detriti".