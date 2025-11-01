Maltempo, allerta gialla in Toscana per temporali forti
FIRENZE, 01 NOV - Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest dalle 7 di domani domenica 2 novembre fino alla mezzanotte. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Previste piogge sparse inizialmente sulle zone di nord ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio con cumulati massimi fino a 80-100 mm e possibili temporali sparsi, localmente forti.
