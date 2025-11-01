Giornale di Brescia
Maltempo, allerta gialla in Toscana per temporali forti

epa06659614 A woman walks under her umbrella in downtown San Sebastian, Spain, 10 April 2018. Strong rainfalls are expected to hit the region after a few days of clear skies. EPA/Javier Etxezarreta
FIRENZE, 01 NOV - Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest dalle 7 di domani domenica 2 novembre fino alla mezzanotte. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Previste piogge sparse inizialmente sulle zone di nord ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio con cumulati massimi fino a 80-100 mm e possibili temporali sparsi, localmente forti.

FIRENZE

  3. Ricarica la pagina se necessario