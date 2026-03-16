Maltempo, allerta arancione sulla Calabria anche domani

CATANZARO, 16 MAR - La Protezione civile della Calabria ha esteso anche alla giornata di domani l'allerta arancione per il maltempo su gran parte della Calabria. In particolare, sulla base delle previsioni meteo, è stata diramata l'allerta arancione per tutta la fascia ionica e per quella tirrenica reggina. Sul resto della regione è prevista un'allerta gialla. Secondo i dati, già da oggi pomeriggio le condizioni meteo sono date in peggioramento su tutta la costa ionica e nell'interno. Per domani, scrive la Protezione civile "si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica". Il Comune di Catanzaro ha già comunicato che anche domani le scuole resteranno chiuse.