Maltempo: allerta arancione su Lazio e Calabria

ROMA, 05 FEB - Un'altra perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interesserà l'Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell'Italia,portando temporali e venti forti, secondo quanto indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalla notte di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, gialla sulle regioni centro-meridionali, su alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell'Emilia-Romagna.

Argomenti
MaltempoROMA

