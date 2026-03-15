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Italia e Estero

Maltempo, allerta arancione in Calabria e Sicilia

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ROMA, 15 MAR - Peggiorano le condizioni meteo sull'estremo sud dell'Italia, con diffuse precipitazioni e forti temporali che, oltre a colpire Sicilia e Calabria, si estenderanno al resto delle regioni ioniche. Così un avviso della Protezione civile, che valuta per la giornata di domani allerta arancione in Calabria e su gran parte della Sicilia e gialla in Basilicata e su parte di Puglia e Sicilia. Dalle prime ore di domani, prevede l'avviso, i temporali interesseranno la Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata coinvolgeranno anche la Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

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