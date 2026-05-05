Maltempo: allagamenti e danni a Firenze e sulle sue colline

FIRENZE, 05 MAG - Allagamenti e danni a Firenze e sulle colline con la forte perturbazione di oggi, a metà giornata. In città, in via Mannelli, vicino alla stazione di Campo di Marte i vigili del fuoco hanno dovuto azionare delle elettropompe per tirare via l'acqua da luoghi allagati. Sulla collina di Marignolle, in via di San Quirichino, ha ceduto un muro a pietre sulla strada. Sullo stesso versante di Soffiano-Monticelli intervento per la messa in sicurezza di un sottogronda di uno stabile tanto da dover far agire la polizia municipale per il transennamento finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Invece a Scandicci, i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere un cipresso caduto sul loggiato della pieve di San Giuliano a Settimo. La pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte. In provincia cantine allagate e danni a Castelfiorentino, nella valle dell'Elsa, in viale Roosevelt e in via Don Minzoni, e anche a Figline Valdarno in via della Resistenza.