Maltempo: Alessandrino, danni a sede regionale protezione civile

ALESSANDRIA, 13 LUG - La tempesta che ieri sera ha interessato parte della città di Alessandria ha colpito anche il presidio regionale della protezione civile, intanto una quindicina di volontari sono intervenuti con vigili del fuoco e polizia locale per la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza di alcune aree, soprattutto nelle zone di Valle San Bartolomeo e San Michele. "Abbiamo dato priorità agli interventi in città - precisa in una nota il responsabile del coordinamento territoriale della protezione civile, Andrea Morchio - per poi procedere alla messa in sicurezza della parte del nostro presidio, colpita dalle raffiche, che hanno divelto la copertura di una struttura per ricovero automezzi. Per fortuna in quel momento nessun volontario era presente". Dovrebbero intanto esaurirsi in mattinata gli interventi dei vigili del fuoco, che sono intervenuti soprattutto, alberi abbattuti o pericolanti, alcuni caduti in strada e su delle auto. Sono state quattro le squadre impegnate, in particolare nei sobborghi del capoluogo, con in supporto i volontari del distaccamento di Valenza. Sono previsti anche sopralluoghi per verifica dissesti statici. La violenta cella temporalesca si è abbattuta anche sul Tortonese, colpendo in particolare il comune di Sale, nella Bassa Valle Scrivia, dove a causa degli alberi abbattuti alcune strade vengono percorse a senso alternato. Ci sono stati inoltre problemi per l'energia elettrica. "Le utenze staccate - riferisce il sindaco, Enrico Santi - sono state rialimentate prima in bassa tensione, per poi essere recuperate a pieno regime".