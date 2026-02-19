Giornale di Brescia
Italia e Estero

Maltempo, albero cade e colpisce scooterista a Firenze

FIRENZE, 19 FEB - Un ramo di albero è caduto per il maltempo ed ha colpito una scooterista di 24 anni in transito sulla strada. E' successo a Firenze - dove c'è stato maltempo - verso le 10, nella zona di Poggio Imperiale. La conducente è rimasta ferita ed è stata portata in codice giallo dal 118 in ospedale a Torregalli. Sul posto i vigili urbani. L'incidente è avvenuto in via di San Felice a Ema e, secondo quanto si apprende, la pianta apparterrebbe a una proprietà privata. La strada è stata interrotta ed il traffico è stato deviato. Sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione del ramo, di circa 25 centimetri di diametro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
FIRENZE

