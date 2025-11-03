Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo agli sgoccioli, tempo sereno per gran parte settimana

epa11679518 A woman watches the sun rise in Richmond Park in London, Britain, 24 October 2024. Richmond Park is a National Nature Reserve and home to over 630 red and fallow deer who have been roaming freely since 1637.Â EPA/NEIL HALL
epa11679518 A woman watches the sun rise in Richmond Park in London, Britain, 24 October 2024. Richmond Park is a National Nature Reserve and home to over 630 red and fallow deer who have been roaming freely since 1637.Â EPA/NEIL HALL
AA

ROMA, 03 NOV - In arrivo sull'Italia un'importante rimonta dell'anticiclone che raggiungerà il suo picco tra martedì e mercoledì, garantendo tempo sereno e stabile per buona parte della settimana. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, oggi alcune regioni, in particolare il medio e basso adriatico e le aree tirreniche di Sicilia e Calabria dovranno fare i conti con delle piogge e rovesci in graduale attenuazione serale. "La vera e propria svolta - spiega - è attesa dal 4 novembre, quando grazie a una risalita dell'alta pressione, l'Italia sarà avvolta da tanto sole e un clima insolitamente mite per il periodo. Tutto il Paese, da nord a sud, potrà beneficiare di questa fase anomala. Le temperature massime sono attese in netta risalita, superando facilmente la soglia dei 18°C grazie all'irraggiamento solare". La stabilità atmosferica e l'alta pressione, specialmente sulle pianure settentrionali, porteranno però alla formazione di foschie o nebbie. Si tratta di fenomeni tipici autunnali, che saranno comunque destinati a dissolversi entro la tarda mattinata, lasciando spazio al sole. "Nonostante il tepore diurno - continua Tedici - l'alta pressione favorirà anche un forte raffreddamento durante le ore notturne. Dopo il tramonto, le temperature scenderanno parecchio, portando a notti fresche o persino localmente fredde. Si registrerà quindi un notevole aumento del divario termico tra il giorno e la notte". Verso la fine della settimana, in particolare tra giovedì e venerdì, è atteso l'arrivo di un nuovo fronte atlantico collegato a un vortice che punterà la Sardegna. Questo porterà le prime piogge sulle Isole Maggiori per poi estendersi al resto del Sud e sulle regioni adriatiche centrali. Nonostante il peggioramento, le temperature continueranno a mantenersi oltre la media stagionale. Nel dettaglio: Lunedì 3. Al Nord: sereno, nebbie mattutine in pianura. Al Centro: piogge e rovesci sulle adriatiche. Al Sud: rovesci sparsi e locali temporali. Martedì 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e temperature in aumento. Al Sud: atmosfera stabile. Mercoledì 5. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite. Tendenza: pressione in calo, peggiora dalla Sardegna verso il Sud nel weekend.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario