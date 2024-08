Maltempo: Affonda barca a vela nel palermitano, 7 dispersi

Il recupero del peschereccio "Lupo di San Francesco", affondato dieci anni fa nel Porto di Porticello, 3 maggio 2018. L'unità di pesca negli anni '90 era impiegata per trasportare hashish dal Marocco per conto di Cosa Nostra. Nel corso delle indagini, per il traffico illecito, il peschereccio era stato sequestrato dalla magistratura e solo nel 2007 riconsegnato alla proprietaria che non ha mai provveduto all'utilizzo dell'unità fino a quando il "Lupo di San Francesco", a causa del deterioramento, ha imbarcato acqua adagiandosi sul fondo del porto di Santa Flavia. ANSA/ IGNAZIO MARCHESE