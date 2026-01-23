Maltempo, a Catanzaro ruspe in azione per il ritorno alla normalità

CATANZARO, 23 GEN - Passata la furia del ciclone Harry la Calabria conta i danni e nei luoghi maggiormente colpiti si cerca di tornare alla normalità. Ruspe, operatori e volontari sono in azione senza sosta sul lungomare del quartiere Lido di Catanzaro, investito dalle violente mareggiate, per rimuovere i detriti e l'enorme quantità di sabbia che il mare ha trasportato per decine di metri oltre i muri di contenimento. Sono proprio i cumuli di sabbia, che si susseguono copiosi lungo la strada, a testimoniare tanto la violenza del maltempo quanto lo sforzo delle istituzioni per riportare la situazione alla normalità. Si lavora anche all'interno degli esercizi commerciali, invasi del mare, per rimuovere il fango e quanto l'acqua ha distrutto. Questa mattina il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, insieme alla sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro, ha effettuato un sopralluogo riservando particolare attenzione alla zona del porto, duramente colpita. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa; il sindaco, Nicola Fiorita; il questore, Giuseppe Linares e il capo del dipartimento della Protezione civile regionale, Domenico Costarella. I rappresentanti delle istituzioni si sono fermati a dialogare con cittadini ed esercenti che hanno perso tutto, ascoltando le richieste di aiuto e assicurando gli interventi necessari.