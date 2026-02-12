Maltempo a Capri, a singhiozzo i collegamenti via mare

CAPRI, 12 FEB - Collegamenti marittimi a singhiozzo tra Capri e la terraferma, in particolare con Sorrento e Napoli. Colpa del mare che a partire dalla scorsa notte è andato sempre più ingrossandosi vietando il regolare svolgimento delle corse. Il vento forza 4 proveniente da sud, e il mare forza 4, con onde di circa 2 metri d'altezza, hanno consentito la prima partenza dal porto di Marina Grande alle 6.40 con la nave Naiade della società Caremar diretta a Napoli; successivamente, alle 7, un traghetto veloce della Caremar è partito per Sorrento per poi rientrare a Capri trasportando passeggeri, pendolari e merci. Ha ripreso poi il percorso per Napoli lasciando l'isola alle 10.20 per lo scalo marittimo napoletano di Calata di Massa dove si è fermato per le altre corse in attesa che le condizioni meteo marine migliorassero. Anche un aliscafo della compagnia di navigazione Snav, il Sirius, ha garantito un collegamento di andata e ritorno Capri-Napoli. Dato che i bollettini meteo prevedono un peggioramento per il pomeriggio di oggi, con vento forza 6 da nord ovest e mare forza 5/6, potrebbero essere queste le uniche corse che hanno lasciato l'isola. Previsto un miglioramento nel pomeriggio di domani, quando i collegamenti marittimi dovrebbero tornare quasi alla normalità.