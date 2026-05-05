Maltempo: 100 mm in 3 ore a Carrara, trombe d'aria Empoli e Cascina

MASSA CARRARA (MASSA CARRARA), 05 MAG - Più di 100 millimetri di pioggia in tre ore a Massa Carrara stamani e la raccomandazione del sindaco Serena Arrighi a evitare gli spostamenti se non sono necessari. Il maltempo si è concentrato con piogge torrenziali nella zona apuana con temporali importanti. Allagamenti ci sono stati a Marina di Carrara, come in viale Zaccagna - con acqua alta e fogne che non scaricavano più a mare l'acqua piovana -, Massa e Prato dove ci sono stati problemi di circolazione stradale sulla Declassata con la chiusura del sottopasso vicino a Pratilia in direzione di Pistoia. Trombe d'aria sono state avvistate a Sovigliana, tra Empoli e Vinci, e a Cascina nella provincia di Pisa. Disagi a Massa dopo il violento temporale e gli allagamenti del sottopasso alla stazione ma anche in altre zone. L'evento più critico è stato in via Bondano per l'esondazione del fosso Dalmine. L'acqua ha allagato le case e ha anche bloccato un'ambulanza in arrivo in emergenza a sirene accese per soccorrere un residente nella stessa via allagata. Il livello alto dell'acqua ha impedito all'ambulanza di raggiungere l'abitazione, sicché è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno soccorso il paziente trasportandolo a mano fino al mezzo di emergenza. Strade allagate e disagi anche nel territorio circostante alle due città. Criticità hanno riguardato il torrente Carrione, il cui livello è cresciuto a causa delle piogge persistenti. Al momento, tuttavia, la situazione risulta monitorata e sotto controllo. Non mancano le difficoltà per la circolazione: diverse strade risultano allagate e di difficile percorrenza sia a Carrara che a Massa, con disagi diffusi anche nelle aree costiere. Problemi si sono verificati inoltre alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato nuovamente invaso dall'acqua. Forti acquazzoni anche su Firenze dove fuori città si è alzato il fiume Greve, affluente di riva sinistra dell'Arno.