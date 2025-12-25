Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni

AA

PORDENONE, 25 DIC - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo è di origini straniere e stava giocando su un campetto di periferia quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli dov'é però è spirato poco dopo. L'adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell'Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORDENONE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario