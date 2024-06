Malore mentre fa il bagno, turista tedesco muore a Castelsardo

CASTELSARDO, 22 GIU - Tragedia all'ora di pranzo nella spiaggia di Lu Bagnu, frazione di Castelsardo, nel nord Sardegna. Un turista tedesco di circa 65 anni è morto annegato a pochi metri dalla battigia. Secondo quanto appurato dai militari della Guardia costiera di Porto Torres, intervenuti sul posto, l'uomo stava trascorrendo una giornata in spiaggia con la moglie e altri familiari, si è tuffato in mare per rinfrescarsi ed è stato colto da un malore. Altri bagnanti si sono accorti delle difficoltà dell'uomo e sono intervenuti in suo soccorso, riuscendo a trascinarlo a riva. È stato allertato subito il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero, ma purtroppo per il turista non c'è stato nulla da fare.