Malore in mare, 84enne muore in spiaggia nell'Oristanese

ARBOREA, 24 LUG - Si è sentito male mentre si trovava in mare e, nonostante sia stato soccorso, è deceduto. La tragedia è avvenuta questa mattina, attorno a mezzogiorno, nella spiaggia di Arborea: la vittima un uomo di 84 anni, secondo le prime notizie si tratterebbe di un sacerdote in vacanza in Sardegna. Non è chiaro se l'uomo sia riuscito a chiedere aiuto oppure sia stato visto in difficoltà da qualche bagnante. È stato soccorso e portato a riva. Sul posto il 118, la Guardia costiera e i Carabinieri. I medici hanno tentato di rianimare l'84enne ma non c'è stato nulla da fare.