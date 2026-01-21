Giornale di Brescia
Malore durante i lavori in cantiere, operaio muore nel Teramano

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 21 GEN - Un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione di un'abitazione privata, è morto questa mattina a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. L'uomo, un 66enne del capoluogo abruzzese, è stato soccorso dai colleghi di lavoro e successivamente dal personale del 118 che però ha potuto soltanto effettuare la constatazione dei decesso: l'elicottero del 118 inviato sul posto è stato poi fatto rientrare a Pescara. Secondo le prime notizie, l'operaio era impegnato in cantiere e si trovava su un mezzo della ditta, quando potrebbe aver accusato un malore, purtroppo per lui fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente su lavoro.

