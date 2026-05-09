Mali, almeno 70 i morti negli attacchi jihadisti degli ultimi giorni

ROMA, 09 MAG - Una nuova ondata di attacchi da parte di combattenti jihadisti nel Mali centrale ha portato il bilancio delle vittime degli ultimi giorni ad almeno 70, secondo quanto riferito sabato da fonti locali e delle forze di sicurezza. Gli attacchi di venerdì sono stati rivendicati dal "gruppo per il sostegno all'Islam e ai musulmani" (Jnim), gruppo terrorista affiliato ad al Qaeda che ha detto di aver preso di mira le milizie filo-governative. Secondo altre fonti, i morti potrebbero essere almeno 80.