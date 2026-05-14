Maldive, tra i turisti morti in immersione anche una docente dell'Università di Genova

GENOVA, 14 MAG - Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino, una delle persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Lo ha confermato la stessa Università di Genova. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e Mer "A16-A18". Con Monica Montefalcone è morta anche la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, studentessa UniGe di Ingegneria biomedica, Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav di UniGe, e di Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina all'università di Genova. "Una tragedia che ha sconvolto un pomeriggio di primavera - scrive l'l'Università in una nota -. Cinque vite spezzate nelle profondità del mare delle Maldive, fra cui quattro strettamente legate all'Università di Genova. Alle famiglie, alle colleghe e ai colleghi, alle studentesse e agli studenti che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale - conclude la nota -, va la vicinanza dell'intera comunità universitaria". Cordoglio anche dalla sindaca Silvia Salis: "La tragedia avvenuta oggi alle Maldive colpisce profondamente Genova e, in modo particolare, la sua Università - scrive Salis -. In queste ore il pensiero della città va alle famiglie delle vittime, ai loro amici, ai colleghi, agli studenti e a tutte le persone che hanno condiviso con loro percorsi di studio e di vita".