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Maldive: testimone, 'Il tempo era bello, adatto a un'immersione'

ROMA, 15 MAG - "Il tempo ieri al momento dell'immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità ottima". A raccontarlo all'ANSA una delle persone a bordo della Safari boat Duke of York da cui si sono tuffati ieri i cinque italiani morti durante un'immersione alle grotte di Alimathà, alle Maldive. "Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri - aggiunge - è presto per fare ipotesi. Bisogna ancora recuperare quattro corpi. Stiamo bene ma sotto shock".

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