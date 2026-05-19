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Maldive, Procura di Roma indaga per omicidio colposo

ROMA, 19 MAG - La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di cinque italiani alla isole Maldive avvenuta nel corso di una immersione. In base a quanto si apprende, i pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno delega alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat "Duke of York".

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