Maldive: legale tour operator arrivata a Malè, 'seguirò recupero corpi'

TORINO, 17 MAG - È arrivata alle Maldive Orietta Stella, la legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita cinque italiani. "Sono a Malè, la capitale, quindi non ad Alimanthaa" dice all'ANSA, dopo avere spiegato ieri di essere intenzionata a recarsi sul posto "per capire cosa è accaduto a queste povere persone e per seguire il recupero dei loro corpi". Subacquea, "uno dei pochi esperti in Italia con le competenze tecniche necessarie per poter seguire questo tipo di sinistri" aveva riferito l'avvocata stessa, "cercherò di interloquire con le autorità maldiviane e consolari - aveva precisato - per chiarire innanzitutto gli aspetti contrattuali. La Albatros ha un contratto di affitto con una società maldiviana, la Island Cruiser Limited Company di Malé, che è la proprietaria e armatrice della barca sulla quale è stata organizzata la crociera. E' quella società la datrice di lavoro di tutto il personale di bordo, incluso l'istruttore capobarca Gianluca Benedetti".