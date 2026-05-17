Maldive: legale Gualtieri, team specializzato s'immerge domattina

VERBANIA, 17 MAG - "La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo". A dirlo all'ANSA, in riferimento al team finlandese specializzato in recuperi subacquei arrivato oggi alle Maldive, dove sono morti cinque italiani e un militare locale, che ha tentato di raggiungere il luogo dell'immersione, è l'avvocato Antonello Riccio, legale che insieme al collega Gianluigi Dell'Acqua assiste la famiglia di Federico Gualtieri, il trentenne di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) tra le vittime . "Oggi - dice il legale - si occupano solo di pianificazione del lavoro in collaborazione con le unità locali e del settaggio delle attrezzature".