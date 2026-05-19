Maldive: legale Gualtieri conferma, 'recuperato il corpo di Federico'

VERBANIA, 19 MAG - "Sì, uno dei corpi è di Federico, l'altro della docente Montefalcone". A confermarlo all'ANSA è l'avvocato Antonello Riccio, che con il legale Gianluigi Dell'Acqua assiste i genitori di Federico Gualtieri, il trentenne di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), morto con altri quattro sub durante un'immersione alle Maldive. "Ci ha contattato l'ambasciata per darci la notizia. La famiglia di Federico Gualtieri, pur nella tristezza assoluta, esprime grande soddisfazione per l'operato tanto delle autorità locali quanto del team di esperti di Dan. Ringraziamo anche l'ambasciata italiana, che è sempre stata molto collaborativa". Mamma e papà di Federico Gualtieri non partiranno verso le Maldive. "Ne abbiamo parlato e anche stavolta abbiamo accettato il suggerimento di non andare". Per quanto riguarda il rientro dei corpi, Riccio afferma: "Sappiamo che ci vorrà qualche giorno per le autorizzazioni per il rientro in Italia. Se per Benedetti ci sono voluti tre o quattro giorni, immagino ci vorrà lo stesso tempo anche per gli altri. Pare che là alle Maldive non si farà l'autopsia, bisognerà capire se la faranno qua".