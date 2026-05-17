Maldive: legale Albatros Top Boat, 'abbiamo quote, morfologia e disegni sito'

TORINO, 17 MAG - Orietta Stella, l'avvocata della Albatros Top Boat, il tour operator di Verbania che ha venduto il pacchetto per la crociera subacquea costata la vita a cinque italiani, è a Malè, capitale delle Maldive dall'alba di oggi per dare un supporto per le ricerche dei dispersi. Quando per l'ora locale sono passate le 18 all'ANSA dice: "In questo momento né le autorità consolari, né le autorità amministrative ci hanno dato il beneplacito per il materiale che abbiamo portato. Io e un mio collega, che peraltro è colui che ha tirato fuori dalla grotta il nostro Gianluca Benedetti (il corpo dell'operation manager di Albatros Top Boat, ndr), siamo qui per dare delle dritte sia in termini di quote che in termini di morfologia del sito, perché è un sito che comunque prima che ci fosse quella legge maldiviana (di divieto di immersioni ricreative oltre i 30 metri, ndr) poteva essere frequentato. Avevamo trovato dei disegni, del materiale che sarebbe potuto essere utile anche a evitare questa disgrazia di quel povero militare che è morto", ha spiegato. "I colleghi del Dan (Divers Alert Network) Europe - racconta Stella - sono già sul posto. Noi ci siamo messi, come persone esperte e vicine ad Albatros Top Boat, a disposizione per dare il supporto tecnico, logistico e conoscitivo a questa squadra di finlandesi. Sono stati avvertiti sia il Dan, sia il console onorario, rimarremo qua a disposizione ancora qualche giorno. Tutto questo è solo perché umanamente siamo vicini a quelli che sono ancora sott'acqua, alle famiglie. L'Albatros Top Boat come tour operator è molto serio e questa faccenda ha provato molto tutti noi. Sono qua per questo, perché le famiglie ovviamente vorrebbero abbracciare i loro cari". "Noi come Albatros - aggiunge l'avvocata - abbiamo già fornito dei booster, difficili da trovare alle Maldive, che servono a ricaricare le bombole. Abbiamo fornito la disponibilità eventualmente di attrezzature quali scooter subacquei, utili per il trasporto delle bombole. Il materiale che loro hanno voluto (la squadra finlandese del Dan Europe, ndr) è andato via stamani con la vedetta della Guardia Costiera che li ha portati".