Maldive, cordoglio del Comune di Poirino per la morte di Muriel Oddenino

TORINO, 15 MAG - Il Comune di Poirino ha espresso cordoglio per la morte di Muriel Oddenino, la ricercatrice di 31 anni originaria del Torinese morta alle Maldive durante un'immersione insieme ad altre quattro persone. "Il sindaco Nicholas Padalino e l'Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della concittadina Muriel Oddenino e si uniscono al dolore della Famiglia", si legge nel messaggio pubblicato sui social istituzionali del Comune. La 31enne aveva lasciato Poirino per motivi di studio, prima in Liguria, poi a Bari, dove aveva proseguito il suo percorso accademico e professionale come ricercatrice. La notizia della tragedia ha profondamente colpito la comunità del comune torinese, dove la famiglia Oddenino è molto conosciuta. Il padre Andrea Oddenino, fino al pensionamento nel 2024, era medico di base in paese. In queste ore la famiglia di Muriel ha scelto di chiudersi nel massimo riserbo e di non rilasciare dichiarazioni.