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Maldive, Cirio segue la vicenda dei due piemontesi morti

TORINO, 14 MAG - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è in contatto con la Farnesina e sta seguendo la vicenda dei due piemontesi che hanno perso la vita in un incidente alle Maldive. "Alle famiglie e alle comunità colpite da questa tragedia - si legge in una nota - il cordoglio suo e della Regione Piemonte". Le due vittime piemontesi sono Muriel Oddenino, di Poirino, e Federico Gualtieri, di Omegna, entrambi 31enni.

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