Maldive, agenzia viaggi Verbania 'nessuno può rilasciare dichiarazioni'

TORINO, 15 MAG - "Donatella Telli (la titolare, ndr) non è in sede e comunque nessuno può rilasciare dichiarazioni". È quando rispondono dall'Albatros Top Boat di Verbania, l'agenzia di viaggi specializzata in crociere scientifiche alle Maldive il cui operation manager Gianluca Benedetti è morto ieri, insieme ad altre quattro persone, durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, nell'oceano Pacifico. Citofonando al cancello dove ha sede l'agenzia, nessuno risponde, ma una persona si affaccia sul cortile per dire che non parlerà dell'accaduto. Altre due vittime erano legate all'agenzia di viaggi verbanese: stando a quanto riportato sul sito web di Albatros Top Boat, la docente e ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, "coordinava" le crociere scientifiche, mentre Federico Gualtieri di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) aveva preso parte a diverse spedizioni, anche per raccogliere materiale per la sua tesi di laurea in Biologia ed ecologia marina. Stamattina davanti all'agenzia di viaggi non ci sono persone e il quartiere residenziale dove si trova, Suna, è sotto la pioggia come il resto della città.