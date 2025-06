Malattie rare, padre e figlio in bici da Riccione alla Puglia

BOLOGNA, 16 GIU - È iniziata a Riccione l'avventura di 'Dade alla ricerca del Delfino Magico', viaggio in cargo bike di Davide - un bambino riccionese di 6 anni affetto da Kif5c, una rara malattia genetica - e di suo padre, Simone Tura. A bordo del mezzo a pedalata assistita babbo e figlio percorreranno 959 chilometri lungo tutta la costa adriatica, da Riccione fino a Santa Maria di Leuca, attraversando 5 regioni, 15 province e 94 comuni in circa due settimane. Alla partenza è stata presentata la canzone 'Dade e il Delfino Magico', scritta da Salvo e interpretata da Giovanni Cricca e che sarà la colonna sonora del viaggio. "Quello di oggi è stato molto più di un momento simbolico: è stato un grande evento di comunità, dove si è respirato il valore profondo della solidarietà, dell'amicizia e del sostegno reciproco - ha osservato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini - Davide e la sua famiglia ci ricordano quanto sia importante non lasciare sole le famiglie che affrontano la disabilità e le malattie rare. Riccione partecipa con il cuore a questo viaggio". L'iniziativa è nata con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disabilità infantili, in particolare su quelle legate a malattie genetiche rare. Il percorso si snoderà lungo strade panoramiche e ciclovie della riviera adriatica, per evitare i tratti più trafficati e rendere il tragitto quanto più sicuro e sostenibile possibile. Ad accompagnare Davide e Simone, viaggeranno a bordo di due camper anche la mamma Antonella, la sorellina Amelia e i nonni Renza e Flavio, offrendo supporto costante durante tutte le tappe. Tutto il viaggio sarà raccontato passo dopo passo attraverso contenuti video, social e podcast dedicati. Il viaggio è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni di Riccione, Roseto degli Abruzzi, Castrignano del Capo e Otranto.