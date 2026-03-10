Malattie infettive, sospeso dalle Regioni l'invio di dati per la sorveglianza

ROMA, 10 MAR - L'invio all'Istituto Superiore di Sanità dei dati che alimentano la sorveglianza delle infezioni respiratorie acute, come l'influenza, è stata sospesa dalle Regioni e le Provincie autonome "in attesa di una regolamentazione in linea con quanto previsto dalle norme vigenti per la gestione dei dati personali". La decisione era stata anticipata lo scorso 10 febbraio da una lettera indirizzata al ministero della Salute dalla coordinatrice del Coordinamento interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica, Francesca Russo, a capo della direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione Veneto. Nella missiva si spiega che il problema riguarda alcune sorveglianze "che prevedono flussi informativi - di dati individuali personali - verso Istituto Superiore di Sanità". Queste attività "non risultano ad oggi normate sotto il profilo giuridico". Nessuna preoccupazione dal ministero: "Il ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità stanno lavorando congiuntamente per definire nel più breve tempo possibile modalità operative condivise che consentano la ripresa della pubblicazione degli aggiornamenti settimanali", afferma Maria Rosaria Campitiello, a capo del dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute.