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Malan sul Referendum, nulla da rimproverarci, riforma era nel programma

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ROMA, 23 MAR - "Noi non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori. Avevamo un programma dove c'era questo, c'è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano". Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato a Quarta Repubblica, commentando i dati che danno il NO in vantaggio.

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