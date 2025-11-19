Giornale di Brescia
Malan, Bignami-FdI istituzionalmente corretti. Sinistra si scusi

ROMA, 19 NOV - "L'onorevole Bignami e Fratelli d'Italia hanno tenuto sulla questione Garofani un comportamento istituzionalmente corretto e altamente rispettoso del Presidente della Repubblica. Le polemiche della sinistra sono palesemente pretestuose e in mala fede". Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Ieri - ricorda - un importante quotidiano riporta le sorprendenti frasi del consigliere Garofani. Cosa avrebbe dovuto fare FdI, e in generale la politica? Bignami si è limitato a fare la cosa istituzionalmente più corretta: chiedere al diretto interessato di smentire, proprio per non tirare in ballo il Quirinale e il presidente Mattarella in uno scontro istituzionale. La reazione scomposta del Pd e della sinistra - prosegue - sorgono dal fatto che avrebbero voluto che anche FdI, come loro, sostenesse che la notizia riportata da La Verità fosse una semplice fake news. Ma oggi il consigliere Garofani conferma la veridicità della notizia. ⁠Penso che a questo punto la sinistra dovrebbe chiedere scusa per gli attacchi rivolti al direttore Belpietro, a Bignami e a FdI".

