Maiale si salva da macello, adottato da fattoria didattica

FOLIGNO (PERUGIA), 17 GIU - Saltato da un camion in corsa che lo stava trasportando a un macello, un maiale di due anni e trecento chili di peso, ora chiamato Billy, è stato praticamente adottato da Doriana Giustozzi, 75 anni, titolare di tre lavanderie industriali e di una fattoria didattica alle porte di Foligno dove ora vive insieme a due cavalli, tre pony, cinque asini, tre cani e dieci gatti. A raccontare la storia è il Corriere dell'Umbria. Il 18 agosto 2023, all'imbocco della strada statale Flaminia, all'altezza dello svincolo Foligno est, l'animale è sceso da un camion in corsa. E' stato quindi salvato da un'automobilista di passaggio che, scesa dall'auto, lo ha prima messo in sicurezza e poi ha chiamato vigili urbani, vigili del fuoco e veterinario della Asl. Ha poi provveduto ad acquistarlo dalla macelleria cui era destinato e infine lo ha regalato alla "Fattoria didattica Doriana" dove da allora Billy vive in simbiosi con i proprietari e insieme agli altri animali. Tra i quali Serafino, un agnellino trovato lungo le sponde del fiume Marroggia, e Candy Candy, una capretta rifiutata dalla madre. E ancora: una mucca, un tacchino, un pavone e un numero imprecisato di conigli e galline. Il maiale è la mascotte della fattoria e dopo aver trascorso i suoi primi diciotto mesi sul divano del soggiorno o nella sua camera da letto, sotto il piumone, dall'inizio del 2025 si è spostato fuori, nella sua casetta.