'Mai bandiera bianca', la campagna dell' Anci contro la violenza sulle donne

ROMA, 10 DIC - "Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca". È questo il claim della campagna promossa da Anci e Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri illustrata oggi a Roma alla presenza della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, e del presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La campagna vedrà una bandiera rosso-arancione esposta in tutti i Comuni e durerà tutto l'anno ed "entrerà tra i banchi di scuola e nelle piazze, sarà indossata dalle persone con t-shirt, shopper, tra le altre cose e affissa negli spazi comunali, si integrerà nel calendario degli eventi culturali, nell'anno delle celebrazioni per l'ottantesimo della Repubblica e del voto alle donne. Ai sindaci sarà richiesto di aderire esponendo la bandiera e di coinvolgere influencer e figure pubbliche locali, che diventeranno ambassador del messaggio". "C'è bisogno di un collettivo e di una comunità che assume quell'impegno in maniera permanente e pervasiva, come a dire quella violenza noi la nominiamo, la riconosciamo e non arretriamo 365 giorni l'anno e abbiamo scelto di farlo con un claim che è combattivo, coraggioso e il coraggio è sempre un grande motore evolutivo quando c'è bisogno di uscire dalla violenza - ha sottolineato la delegata Anci alle Pari opportunità e sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, alla presentazione della campagna - Abbiamo scelto di rovesciare quello che è un simbolo millenario di vulnerabilità, di resa, di tregua, in un simbolo invece di coraggio collettivo contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca". "L'88,5% dei capoluoghi assicura l'operatività dei Centri antiviolenza, il 75,4% dispone di Case rifugio e, negli ultimi cinque anni, oltre 22.500 donne all'anno hanno potuto contare sulla rete dei servizi territoriali. Accanto alla protezione, che pure è fondamentale, il lavoro sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione è e deve essere sempre più centrale - ha proseguito il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, con la delega Anci alla formazione e ad Anci Comunicare, illustrando i numeri del dossier dell'Associazione - Contrastare la violenza sulle donne significa educare al rispetto, ma soprattutto rendere riconoscibile l'aiuto, informare sui diritti. 'Mai Bandiera Bianca' dà forma visibile a questo impegno collettivo e lo proietta fuori dai palazzi istituzionali".

ROMA

