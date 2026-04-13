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Magyar, 'veto al prestito Ue a Kiev? Ungheria ha ottenuto l'esenzione

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ROMA, 13 APR - "L'Ungheria ha ottenuto un opt-out" sul prestito europeo da 90 miliardi di euro a Kiev, "8 partner dell'Ue lo hanno accettato e dicendo questo penso di aver risposto". Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria elettorale, rispondendo a una domanda sulla sua volontà di rimuovere il veto posto da Orban.

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