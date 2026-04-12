Magyar tra gli applausi della folla a Budapest, 'abbiamo liberato l'Ungheria'

ROMA, 12 APR - "Abbiamo liberato l'Ungheria". Lo ha detto Peter Magyar rivolgendosi ai suoi sostenitori dopo la vittoria alle elezioni in Ungheria. "Ce l'abbiamo fatta", ha affermato tra gli applausi della folla a Budapest. "Tisza e l'Ungheria hanno vinto queste elezioni. Insieme, abbiamo liberato l'Ungheria e ci siamo sbarazzati del regime di Orbán", ha proseguito citato dalla Bbc, sottolineando che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il popolo ungherese.