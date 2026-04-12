Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Magyar tra gli applausi della folla a Budapest, 'abbiamo liberato l'Ungheria'

AA

ROMA, 12 APR - "Abbiamo liberato l'Ungheria". Lo ha detto Peter Magyar rivolgendosi ai suoi sostenitori dopo la vittoria alle elezioni in Ungheria. "Ce l'abbiamo fatta", ha affermato tra gli applausi della folla a Budapest. "Tisza e l'Ungheria hanno vinto queste elezioni. Insieme, abbiamo liberato l'Ungheria e ci siamo sbarazzati del regime di Orbán", ha proseguito citato dalla Bbc, sottolineando che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il popolo ungherese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario