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Magyar sposta l'ufficio del premier, 'via dal castello di Orban'

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BRUXELLES, 17 APR - Il futuro governo di Peter Magyar sposterà l'ufficio del primo ministro dal Palazzo dei Carmelitani, a pochi passi dal castello di Budapest, a un edificio ministeriale nei pressi del Parlamento. Lo ha annunciato lo stesso leader di Tisza in un post sui social, segnando un ulteriore elemento di discontinuità con l'impostazione adottata da Viktor Orban, che aveva trasferito la sede del capo del governo nella storica residenza sulla collina di Buda.

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