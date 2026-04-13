Magyar, 'pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave'
BUDAPEST, 13 APR - "Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. Parlerò anche con Antonio Tajani. L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti", con l'Ungheria c'è un'alleanza "forte anche per ragioni storiche e dobbiamo cogliere le opportunità di cooperazione". Lo ha detto Peter Magyar in conferenza stampa rispondendo a una domanda dell'ANSA. "Vorrei incontrare" Meloni "di persona, ha ottenuto grandi risultati partendo da condizioni difficili ed è riuscita a ristabilire la stabilità. Sta facendo un ottimo lavoro", ha evidenziato, ribadendo che "se qualcuno ha buoni rapporti personali con Orban non significa che non potremo avere altrettanto un buon rapporto".
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