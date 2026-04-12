Magyar, 'primo viaggio a Varsavia, poi a Bruxelles per sbloccare i fondi Ue'

BUDAPEST, 12 APR - Il primo viaggio di Peter Magyar all'estero sarà a Varsavia, poi si recherà a Bruxelles per chiedere di "sbloccare i fondi Ue". Lo ha detto il leader di Tisza in piazza Batthyany, a Budapest, celebrando la vittoria su Viktor Orban. "L'Ungheria sarà un alleato forte dell'Ue e della Nato", ha ribadito.