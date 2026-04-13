Magyar, 'non chiamerò Putin e Trump, spero lo zar fermi la guerra'

BUDAPEST, 13 APR - "Non chiamerò Vladimir Putin. Spero che sia costretto a mettere fine alla guerra in Ucraina. Tutti sanno" che Kiev "è la vittima di questo conflitto". Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, in conferenza stampa interpellato sulla possibilità di telefonare allo zar. Rispondendo alla stessa domanda su Donald Trump, il leader di Tisza ha riferito che non lo chiamerà, ma che l'Ungheria si impegnerà a fare "tutto il possibile, a prescindere da ciò che è successo in campagna elettorale, per essere buona alleata degli Stati Uniti".