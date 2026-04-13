Magyar, 'governo al più presto, rappresenteremo tutti gli ungheresi'

BUDAPEST, 13 APR - "Rappresenteremo tutti gli ungheresi". Lo ha detto Peter Magyar, a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria delle elezioni contro Viktor Orban, esortando il presidente a conferirgli "il prima possibile" il mandato per "formare il nuovo governo". "Il nostro Paese non ha tempo da perdere, ha grandi problemi da affrontare, è stato tradito e devastato", ha sottolineato.