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Italia e Estero

Magyar accusa, 'ministro Orban distrugge file su sanzioni Ue a Mosca'

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BUDAPEST, 13 APR - Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, insieme alla squadra di governo di Viktor Orban, "sta distruggendo documenti" relativi alle sanzioni Ue contro la Russia, dopo essere finito al centro delle accuse per i suoi legami con Mosca e presunti tentativi di bloccare le misure europee. Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria. "Stanno distruggendo documenti, questo non li aiuterà", ha affermato, sottolineando come ciò serva a "dare un'idea del contesto in cui si trova oggi l'Ungheria", e paragonando la distruzione di atti pubblici a quanto fatto "ai tempi del comunismo".

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