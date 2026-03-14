Maglietta bianca e cuore rosso, domani al Monaldi genitori bimbi cardiopatici

NAPOLI, 14 MAR - Una maglietta bianca con un cuore rosso per manifestare "preoccupazione sullo stato di criticità in cui versa il reparto di cardiochirurgia pediatrica": si riuniranno alle 10 di domani, nel piazzale dell'ospedale Monaldi di Napoli, i genitori dei bimbi cardiopatici che dopo il decesso, lo scorso 21 febbraio, del piccolo Domenico Caliendo, vittima di un trapianto di cuore fallito, hanno espresso vicinanza al cardiochirurgo Guido Oppido. Secondo quanto viene reso noto dagli organizzatori si ritroveranno davanti al nosocomio più dei 186 genitori che compongono l'associazione "Battiti". Quel reparto, viene evidenziato, per tutti i genitori di bambini cardiopatici congeniti, rappresenta "l'unico presidio specialistico del sud Italia e un'eccellenza del nostro sistema sanitario". I papà e le mamme tengono anche a stigmatizzare "qualunque strumentalizzazione di chi ci vuole mettere in contrapposizione con la madre di Domenico, alla quale esprimiamo sempre piena solidarietà e vicinanza". "Al di là della morte del piccolo Domenico - spiegano - che è un fatto gravissimo e per questo oggetto di indagini della magistratura, quali genitori di bambini cardiopatici, operati presso questo ospedale vogliamo rivendicare, comunque, che migliaia di bambini, in questo ospedale sono stati strappati ad una morte certa grazie alla bravura, all'impegno e la specializzazione di medici sui quali oggi si sta solo riversando un eccessiva e feroce gogna mediatica".