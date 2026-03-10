Giornale di Brescia
Magistrati minorili, 'contro presidente Tribunale violenza inaccettabile'

L'AQUILA, 10 MAR - "I messaggi che sono arrivati, non oggi ma da mesi, alla dottoressa Angrisano sono di una violenza verbale inaccettabile". Lo afferma Claudio Cottatellucci, presidente dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (Aimmf) commentando l'innalzamento della vigilanza nei confronti della presidente del Tribunale dei minorenni dell'Aquila in seguito all'ordinanza con cui è stato disposto l'allontanamento di Catherine, la mamma dei 'bimbi del bosco', dalla casa-famiglia. "Quanto successo è anche l'effetto dei social e di un certo imbarbarimento della comunicazione e dei social", aggiunge all'ANSA. Alla base dell'escalation, evidenzia, c'è anche un problema culturale e di comunicazione: "Quello che non viene trasmesso è il funzionamento reale del sistema". Secondo Cottatellucci, nel dibattito pubblico si diffonde spesso l'idea che i giudici agiscano con una "discrezionalità incontrollata", mentre le decisioni dei giudici vengono prese "dentro criteri legali molto precisi e stringenti". Il presidente dell'associazione ricorda, in ogni caso, che i provvedimenti giudiziari "non sono infallibili", ma possono essere corretti attraverso il sistema delle impugnazioni.

