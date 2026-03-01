Magi, grave Meloni non fosse informata su Iran, Italia ai margini

ROMA, 01 MAR - "Grave che Giorgia Meloni sia l'unica leader di un grande Paese europeo a non essere stata informata dell'imminente attacco all'Iran, tanto che il ministro della Difesa Crosetto è andato a Dubai, ignaro di ciò che stava per accadere, rimanendo poi bloccato dopo la risposta iraniana. È grave perché dimostra che l'Italia, dopo essersi auto isolata in Europa per baciare la pantofola di Trump, è stata scaricata persino dal presidente americano, segnale che quel ponte che Meloni voleva costruire è in realtà una zattera alla deriva tra le due sponde dell'Atlantico". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.