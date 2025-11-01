Giornale di Brescia
Magi, filo nero lega governo di oggi con dittatura di ieri

Riccardo Magi commenta l'esito del voto referendario al comitato promotore del referendum cittadinanza, Roma 9 giugno 2025.
Riccardo Magi commenta l’esito del voto referendario al comitato promotore del referendum cittadinanza, Roma 9 giugno 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
ROMA, 01 NOV - "I cori nostalgici del Duce da parte dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma fanno il paio con il presidente del Senato La Russa che rivendica la continuità tra FdI e la destra post fascista del Msi: un filo nero che lega il principale partito al governo oggi in Italia con la peggiore dittatura di ieri. Non solo non ne prendono le distanze, ma anzi se ne vantano. Secondo noi dovrebbero solo vergognarsene". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

