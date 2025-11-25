Giornale di Brescia
Italia e Estero

Maggioranza stoppa pdl sul consenso in Senato. Ira opposizioni

AA

ROMA, 25 NOV - Caos in commissione Giustizia di palazzo Madama con le opposizioni che abbandonano i lavori dopo la decisione della maggioranza di fermare l'iter dell'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale che contiene la norma sul libero consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan partito dall'input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il testo approvato all'unanimità dalla Camera la scorsa settimana è ora a palazzo Madama per il via libera definitivo. La protesta delle opposizioni nasce dalla decisione del centrodestra di un maggiore approfondimento del testo con un ciclo di audizioni rinviando di fatto il via libera oggi in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo stop alla legge alza la tensione tra i due schieramenti con ricadute anche alla Camera dove è in discussione un nuovo disegno di legge contro i femminicidi. Le opposizioni chiedono un chiarimento ed il rinvio del voto sul disegno di legge. La proposta, messa ai voti viene bocciata, per cui il ddl sui femminicidi sarà approvato in serata a Montecitorio.

ROMA

