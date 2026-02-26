Giornale di Brescia
Maggioranza, proporzionale con premio di governabilità per stabilità e pluralismo

ROMA, 26 FEB - L'intervento" di riforma delle legge elettorale "si inserisce in una fisiologica attività di revisione normativa, finalizzata a valorizzare l'assetto complessivo del sistema e a renderlo maggiormente capace di esprimere maggioranze parlamentari riconoscibili e stabili, nel rispetto del pluralismo politico". E' quanto si legge nella premessa del testo presentato dal centrodestra alla Camera e al Senato, in cui si sottolinea che "la scelta di un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato dà seguito alle indicazioni delineate dalla Corte" Costituzionale "mirando a coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali".

ROMA

