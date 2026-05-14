Maggio ancora 'lontano dalla primavera' con temporali e vento

ROMA, 14 MAG - Ancora temporali e vento in questo mese di maggio che sembra così lontano dalla primavera. E' infatti in arrivo una nuova ondata di maltempo, con piogge e venti forti, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Nelle prossime ore sono attesi venti di tempesta da Sud-Ovest sul Mar Ligure, con onde alte fino a 4-5 metri verso le coste della Liguria di Levante e dell'Alta Toscana". Nel pomeriggio si prevede il rischio di "supercelle", i sistemi temporaleschi caratterizzati da una forte corrente ascensionale rotante in grado di generare grandine. Il rischio più elevato è previsto sulla Pianura Padana centro-orientale. Per venerdì 15 maggio è atteso anche un calo della temperatura, che "spingerà le massime sotto la soglia dei 14-15 gradi anche sulle regioni centrali, consegnandoci una metà di maggio tra le più fredde degli ultimi decenni", si legge nella nota. Attese anche nevicate a quote più basse, fino a 1.200 metri sulle Alpi". Sia venerdì sia sabato, "il maltempo sarà distribuito su quasi tutta l'Italia. Assisteremo a un'alternanza tra forti temporali e rapide schiarite nelle zone meno esposte alle correnti, mentre altrove le piogge risulteranno continue, insistenti e particolarmente persistenti". Un miglioramento è atteso da domenica 17 maggio, grazie all'arrivo di anticiclone. Nel dettaglio: Giovedì 14: al Nord: temporali con grandine; al Centro nubi sparse, poche piogge; al Sud instabilità diffusa sui settori tirrenici. Venerdì 15: al Nord: maltempo; al Centro maltempo; al Sud rovesci o temporali in Campania. Sabato 16: al Nord: maltempo; al Centro maltempo; al Sud: rovesci o temporali.