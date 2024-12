Mafia: operazione nell'Agrigentino, 29 fermi

I Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e del Ros di Palermo stanno eseguendo dall'alba 10 misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della Dda. L'operazione antimafia in corso fra Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e tutta la parte orientale dell'Agrigentino è stata denominata 'Condor' e ha portato alla luce gli appartenenti a un'associazione a delinquere di tipo mafioso dedita al traffico di sostanze stupefacenti, a estorsioni ai danni di imprenditori e a danneggiamenti a mezzo incendio. Oltre 100 i carabinieri di Agrigento e del Ros in azione che sono supportati dai colleghi di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna e dallo squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia. In corso di esecuzione anche 20 perquisizioni. ANSA/CARABINIERI EDITORIAL USE ONLY NO SALES